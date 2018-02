Neige à Paris: la tour Eiffel fermée

Paris — La tour Eiffel a été fermée aux visiteurs mardi en raison des conditions météorologiques à Paris, où il neigeait comme dans la moitié de la France.

« En raison des conditions météorologiques, la tour Eiffel est fermée pour tous nos visiteurs », a annoncé la société d’exploitation du célèbre monument sur Twitter, alors que Paris et sa banlieue proche ont été placées en « vigilance orange » neige-verglas par Météo-France.

La société d’exploitation de la tour Eiffel, qui a reçu en 2017 plus de six millions de visiteurs, a invité à suivre « l’évolution de la situation » sur les réseaux sociaux.

L’assaut de l’hiver s’est intensifié mardi en France, avec neige et verglas en plaine et des températures glaciales.

« Ce sera une vraie incursion de l’hiver, tardive, mais bien réelle, avec la rencontre d’un air froid venu des pays scandinaves et d’une perturbation remontant du sud », a expliqué le prévisionniste Sébastien Léas, annonçant « le premier épisode neigeux remarquable de la saison ».

Dans la capitale, la neige, qui a fait son apparition lundi, mais « pas de manière significative » a continué à tomber mardi. Cinq à dix centimètres étaient prévus en région parisienne.

Le thermomètre pourrait, lui, descendre localement à -10 °C, notamment dans le centre de la France.

Vingt-deux départements ont activé leur « alerte grand froid » pour l’hébergement des sans-abri. En région parisienne, le préfet a installé une « cellule de crise », et les équipes de maraudes seront renforcées. À Calais (nord), des conteneurs et deux hangars devaient être ouverts aux migrants.

Le contraste est grand avec les dernières semaines. Le mois de janvier a été le plus doux depuis plus d’un siècle et une pluviosité record a alimenté des crues dans plusieurs régions, notamment de la Seine à Paris.