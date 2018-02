Shoah: indemnités allemandes pour des juifs d’Algérie

Jérusalem — L’Allemagne va verser pour la première fois des indemnités à des juifs originaires d’Algérie victimes de mesures antisémites de la France de Vichy, alliée du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, a annoncé lundi une ONG. Les juifs qui vivaient en Algérie entre juillet 1940 et novembre 1942 seront admissibles à une indemnité unique de 2556,46 euros (près de 4000 $CAN), indique sur son site Web la Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference), une organisation réclamant des dédommagements pour les victimes du nazisme. Le nombre d’Algériens survivants juifs de l’Holocauste est chiffré à environ 25 000 à travers le monde, dit l’organisation.