« Un journal intime gai est inimaginable. Quand l’homme se penche sur lui-même, sur son passé immédiat, il n’attrape que des poissons de désastre. » Georges Perros, né Georges Poulot en 1923, on le réalise vite à la lecture des trois tomes de ses formidables Papiers collés, recueils de maximes, de notes, de réflexions et de portraits parus à l’origine dans la NRF, a peut-être écrit plus que personne sur la difficulté d’écrire. Laconique, peut-être, mais au bout du compte pas velléitaire : la preuve se trouvant dans la somme des oeuvres complètes et chronologiques de ce poète et immense lecteur qui paraissent aujourd’hui dans «Quarto». On pioche au hasard — ou presque — et sa pertinence d’empêcheur de tourner en rond ne cesse de nous frapper : « L’homme ment comme il respire. Et plus il est sincère, plus il ment. »

Oeuvres ★★★★ Georges Perros, Gallimard, coll. « Quarto », Paris, 2017, 1600 pages