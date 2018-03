«Peau d'ours»: une jeune Crie déracinée

Malgré son titre évoquant les contes de fées, Peau d’ours renvoie à une tragique page d’histoire du Canada, celle de la Sixties Scoop. Des années 1960 aux années 1980, quelque 16 000 enfants autochtones ont été arrachés de leur foyer afin d’être placés dans des familles blanches. Peau d’ours, c’est aussi l’histoire de la poète et nouvelliste Carol Rose Daniels.

Première femme autochtone à devenir journaliste et à présenter le bulletin de nouvelles de CBC Newsworld, Daniels trace dans ce premier roman le portrait de Sally Pelly, jeune Crie adoptée par une famille ukrainienne.

Grâce à sa baba (grand-mère), Sally a pu très tôt découvrir ses racines autochtones afin qu’elle n’ait pas honte de ses origines. Très tôt aussi, elle a dû subir les propos racistes de ses pairs à l’école.

Après des études en journalisme, on lui donne enfin sa chance à la télévision de Regina. Elle comprend très vite que ce ne sont pas ses compétences qui lui ont ouvert les portes, mais la couleur de sa peau. Comme dans sa jeunesse, elle est de nouveau victime de racisme.

Malgré les coups que lui font certains confrères pour freiner ses élans, Sally se démarque grâce à ses topos sur la réalité autochtone. Après être tombée amoureuse d’un policier métis, Blue Greyeyes, elle le suit jusqu’à Saskatoon. C’est là qu’elle renouera réellement avec ses origines.

Certes, Peau d’ours n’est pas un conte de fées. N’empêche que l’univers que Carol Rose Daniels se révèle pour le moins manichéen. D’un côté, le monde des hommes blancs racistes et sexistes ; de l’autre, celui de l’irréprochable femme autochtone.

De fait, outre un penchant pour la dive bouteille les soirs de désespoir, Sally est dépeinte de façon si flatteuse qu’on a l’impression que la romancière se lance elle-même des fleurs.

À l’exception d’un employeur et d’un caméraman, seuls les hommes autochtones trouvent grâce aux yeux de l’héroïne.

Si, à travers Blue et Sally, l’auteure exploite habilement le tiraillement entre deux cultures, leur histoire d’amour distille des relents d’eau de rose qui détonnent avec cette peinture pittoresque de la télé.

Il y a un je-ne-sais-quoi de nostalgique dans les descriptions de réunions de rédaction où flottent des volutes de fumée de cigarette, dans la féroce chasse aux scoops, dans les soirées bien arrosées entre journalistes. Malgré le machisme ambiant, on sent chez Carol Rose Daniels une profonde affection pour ce milieu qui l’a vue naître à l’ère analogique.

On suivra avec intérêt l’évolution de Sally dans sa découverte de la spiritualité au contact de Joe Bush père, au cours de laquelle la romancière ponctuera le récit de visions oniriques. Grâce à ce vieux sage, la journaliste s’intéressera à la disparition de femmes autochtones.

On regrettera alors que cette rencontre capitale n’arrive plus tôt ; le roman s’en serait sans doute trouvé encore plus étoffé, encore plus envoûtant, encore plus percutant.

Tandis que le récit progresse, Carol Rose Daniels esquisse un douloureux parallèle entre le passé et le présent, faisant de Peau d’ours un roman d’une troublante actualité.

Sandy a dit une prière, triste devant ce déferlement de racisme qu’elle avait si souvent rencontré chez les Blancs et qui lui venait maintenant de sa communauté. Son propre peuple autochtone qui lui disait qu’elle n’était pas chez elle.

Extrait de « Peau d’ours » « Tu peux pas danser. Tu penses que juste parce que tu te fais des tresses, t’es Indienne. T’es une pomme. Fuck ! T’es même pas capable de montrer du respect à nos Aînés ! T’es toujours en train de poser des questions à Joe Bush Sr. Tu sais même pas qu’il faut que tu offres du tabac à un aîné avant de poser une question ! Tu sais même pas ! Tu t’en fous ! »