Le grand écart entre la source et ses suites

« J’entretiens une relation bien particulière avec Frankenstein et ses différentes incarnations : roman, films, jouets et autres dérivés. Cette relation débute alors que j’ai dix ans, en 1972. Un ami plus vieux que moi, Conrad (quatorze ans), me montre des films Super 8 qu’il a commandés dans la revue Famous Monsters. Ce sont en fait de courts extraits de films d’horreur, comme Frankenstein Meets the Wolfman et Abbott and Costello Meet Frankenstein1, transférés en Super 8. Je découvre alors le Monstre et, comme tout le monde, je l’appelle par le nom de son créateur. Je ne sais pas d’où viennent ces films, je ne connais pas l’origine littéraire de l’histoire, je ne sais pas qui a eu l’idée de ce monstre, mais je frissonne chaque fois que je le contemple. »