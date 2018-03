Dans la catégorie des ouvrages de référence pointus et captivants, ce Nouveau dictionnaire de la civilisation indienne est un bijou. La première édition de ce travail d’orfèvre remonte à 1987. Il vient de faire l’objet d’une réédition revue et corrigée qui embrasse large pour le plus grand bonheur de ceux et celles qui cherchent à comprendre l’Inde dans toute son amplitude comme dans toutes ses singularités. Histoire, géographie, mythologie, personnalités politiques et intellectuelles : l’horizon des thèmes qui y sont abordés est grand ouvert. De Marco Polo à Le Corbusier en passant par les Beatles, il inclut dans son panthéon les figures d’étrangers qui ont marqué le sous-continent et modelé l’idée qu’on s’en fait. Du poème épique du Mahabharata à l’écrivaine et essayiste de gauche Arundhaty Roy, il embrasse large en ce sens que s’y croise la multiplicité des interprétations du monde indien. Il n’y a rien de plus éclairant que de lire le présent à l’aune du passé. Et vice versa.

Le nouveau dictionnaire de la civilisation indienne ★★★★ Louis Frédéric, Robert Laffont, Paris, 2017, 1929 pages, en deux volumes