L’étang, Claire-Louise Bennett

« Tout le monde sait, écrit Claire-Louise Bennett, que la vie est autant faite de choses qui ne se produisent pas que de choses qui se produisent. » C’est l’un des dizaines de petits cailloux qui viennent troubler sans en avoir l’air la surface calme de L’étang, premier livre de cette jeune Anglaise installée en Irlande, dans lequel les choses ne semblent pas vraiment se produire non plus. Au moyen d’un flux de conscience alerte — la référence à Virginia Woolf n’est pas vaine —, sans faire de vagues, sous le banal et l’invisible mais avec humour, l’auteure se livre à une exploration oblique de son quotidien à la campagne. De ses aventures amoureuses, botaniques ou intellectuelles, de ses échecs comme de ses réussites. Et rien n’est jamais stagnant sous la surface et les apparences : les rêves, les possibles et les animalcules s’y croisent par millions. Le produit original de la plongée en soi d’une conscience intranquille.

L’étang ★★★ 1/2 Claire-Louise Bennett, traduit de l’anglais par Thierry Decottignies, L’Olivier, Paris, 2018, 224 pages