«Face à l'anthropocène»: unir écologisme et révolution

Face au changement climatique, le capitalisme vert peut-il vraiment apporter des solutions efficaces ?

J’appuie toutes les mesures prises pour réduire la production de gaz à effet de serre, y compris celles soutenues par les tenants du capitalisme vert. Cela dit, leurs solutions ne peuvent qu’avoir un très faible impact. Le capitalisme ne peut pas survivre sans profit et les profits reposent sur une croissance exponentielle constante, alimentée par les matières premières, les ressources naturelles, particulièrement le charbon, le pétrole et le gaz. Cela fait partie de son ADN. On ne peut donc pas soigner une maladie avec ce qui en est la cause.

Les appels à la décroissance et à la consommation responsable ne semblent guère apporter de meilleurs résultats. Comment expliquez-vous cette contradiction ?

Nous devons tous apporter notre part pour ne pas polluer, mais la consommation individuelle n’est qu’une petite partie du problème, comparativement aux émissions massives produites par les mégaentreprises, les géants de l’agrobusiness et le plus grand pollueur de tous, l’armée américaine. Lier les changements climatiques à des comportements individuels, cela nous empêche de voir qu’il s’agit d’une crise de système qui appelle à des solutions globales et systémiques.

Contre le changement climatique, vous faites l’éloge du marxisme, dont la mise en application en URSS a entraîné un cauchemar environnemental. N’est-il pas étrange de promouvoir cette philosophie politique et sociale pour faire face aujourd’hui à la crise écologique et à l’anthropocène ?

En fait, les fondateurs du marxisme étaient très préoccupés par l’environnement. Bien avant la naissance du mouvement vert, Marx écrivait que la Terre n’appartenait à personne. Nous en sommes les locataires, disait-il, avec l’obligation de la transmettre aux suivants en parfaite condition. Dans les années 1920, l’Union soviétique a été un chef de file mondial en matière de protection de l’environnement et de recherches environnementales.

Elle n’était pas parfaite, mais elle avançait dans une meilleure direction que la plupart des pays capitalistes. Un des grands crimes du régime stalinien, qui a pris le contrôle à la fin de cette décennie, a été le renversement des politiques environnementales et l’adoption de méthodes s’inspirant des pires exemples du capitalisme pour forcer la croissance industrielle. Le résultat, comme vous le dites, a été un cauchemar. La destruction de la mer d’Aral en est une triste illustration.

La leçon à en tirer, selon moi, c’est que le socialisme est une base nécessaire pour sauver la planète, mais une base qui n’est pas suffisante. Nous devons aussi apprendre des meilleures découvertes et propositions émanant des sciences de la nature et de l’environnement. Voilà pourquoi, comme d’autres, je me qualifie d’écosocialiste, un terme qui reconnaît que ces deux dimensions, socialisme et écologie, ne doivent pas être séparées. Parce qu’il ne peut pas y avoir une révolution écologique qui ne soit pas socialiste et une révolution socialiste qui ne soit pas écologique.



Propos recueillis par Fabien Deglise