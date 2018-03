Les Prix des libraires jeunesse sont remis

Les libraires de l’Association des libraires québécois (ALQ) ont dévoilé les six albums gagnants de leurs Prix des libraires jeunesse. Du Québec, ce sont L’oiseau de Colette d’Isabelle Arsenault (La Pastèque, 0 à 5 ans), Mammouth Rock d’Eveline Payette et Guillaume Perreault (La courte échelle, 6 à 11 ans) et 1re avenue d’Émilie Rivard (Espoir en canne, 12 à 17 ans). Ces lauréats remportent une bourse de 3000 $ chacun. Hors Québec, les lauriers vont au Bain de Berk de Julien Béziat (Pastel, 0 à 5 ans), à Pax et le petit soldat de Sara Pennypacket et Jon Klassen (Gallimard jeunesse, 6 à 11 ans) et à Rage d’Orianne Charpentier (Gallimard, 12 à 17 ans).