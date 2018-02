Philippe Forest et le mystère de la mémoire

L’écriture de Philippe Forest est un peu comme une étreinte, douce et enveloppante, avec son érudition savamment dosée qui tapisse un territoire intérieur dense, mais rassurant, malgré toute la complexité et les modulations permanentes de sa cartographie.

La persistance des souvenirs, leurs mutations, les variations sensibles de la mémoire du passé et des êtres qui l’ont habité marquent les lieux depuis son premier roman L’enfant éternel (1997). On les retrouve gravés sur cette nouvelle borne de son univers romanesque, simplement intitulé L’oubli, titre paradoxal pour un bouquin qui, au final, livre bien plus qu’un instant fugace.

Face au vide, un homme. Peut-être deux. L’un est hanté par la disparition d’un mot rencontré dans son sommeil et que le réveil a fait disparaître durablement de sa mémoire. L’autre est troublé par un tableau qui donne l’impression absurde de faire mouvoir sa composition durant son absence.

Le premier va partir dans les dédales de sa pensée, va sonder les lacis du seul organe, le cerveau, capable de s’expliquer lui-même, à la recherche du disparu. Pour soigner son « aphasieléthologique », cette incapacité soudaine de se souvenir d’un mot. Le deuxième, résident temporaire d’une île où les peintresaiment converger, va se lancer dans la pratique photographique, capturant les paysages alentour, traquant le détail dans les lignes d’horizon, comme une façon d’apprivoiser le mystère.

De ces deux quêtes, sans doute liées, l’homme derrière Crue et Le chat de Schrödinger tire un conte délicat où les images, les fantômes, les sensations lointaines apparaissent, disparaissent, avancent et reculent, avec des reflets fuyants et une évanescence qui renforce étrangement leur sens et leur signification.

« J’en arrivais à penser de l’oubli qu’il n’est pas le contraire du souvenir, mais qu’il en constitue peut-être la condition, expose le narrateur sans nom. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Seul l’oubli conservait sauf le souvenir, le mettait à l’abri des mensonges dont la mémoire le menace lorsqu’elle métamorphose le passé en toutes petites histoires. »

Comme Borges pactise avec l’esprit pour mieux entendre à l’écho de la mémoire, Philippe Forest laisse ses mots et sa poésie dépasser l’angoisse du néant pour tendre un peu plus vers cet absolu dont le romancier cherche à s’approcher par petites touches, par fragmentation, tâtonnement, avancée et recul, depuis des années, dans un marivaudage singulier. En filigrane, toujours, on voit poindre le deuil, la mort de sa fille devenue spectre à l’âge de quatre ans au terme d’une maladie incurable qui a fait basculer le père dans le monde des créateurs hantés.

L’oubli donne donc une nouvelle fois cette voix au silence pour en saisir la profondeur, il confronte l’éphémère à sa fatale persistance, mais par-dessus tout, avec une mise en abyme dont la mécanique se dévoile malicieusement, il vient faire l’éloge du roman, en rappelant que ce que « la vie fait disparaître, ce que le temps anéantit, un récit vous le rend », pour donner du sens autant à l’absence d’un mot, qu’à celle d’un être.

Extrait de « L’oubli » « On dit d’un mot qui vous manque qu’on l’a sur le bout de la langue. Mais cela vaut d’un mot que l’on est sur le point de retrouver, que l’on sent qui tourne et retourne dans sa bouche, agaçant l’intérieur des dents. Moi, s’il m’avait fallu situer l’impression étrange que j’éprouvais, j’aurais plutôt juré que le mot que j’avais perdu se trouvait bien plus profond : quelque part derrière mes yeux, au niveau de mes oreilles, pas très loin de la paroi la plus reculée de mon crâne. »