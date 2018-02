Catherine Lavarenne et une autre femme qui fuit

« Sébastien soupire, on en est au point où l’explosion se contient avec peine. Brusquement, il entre dans le vif du sujet. La décision est déjà prise. Leur mère s’est assurée que tout était en règle. Alors, qu’attend-on pour signer ? Le document est là, sur la table. Il lui tend le crayon. Constance ne quitte pas des yeux le papier auquel personne n’a encore touché, les lignes à côté de leurs noms sont vides. Ça ne sert à rien de faire traîner ça, insiste-t-il avec le ton qu’on adopte pour convaincre des clients. Maman est déjà morte de toute façon, il dit maman comme quand on parle à une enfant, comme si ce n’était pas sa mère à lui aussi et que le mot maman n’était qu’un argument de vente. Tu sais comme elle avait horreur de s’éterniser, ajoute-t-il avec un petit rire parfaitement bien placé dans un monologue parfaitement bien appris. Si le cerveau est mort, qu’on achève le reste. Pas d’acharnement thérapeutique. C’est tout bien écrit, là, dans son testament biologique. Ses volontés de fin de vie. Il parle comme un éditorialiste et plus il insiste, plus Constance le trouve louche. »