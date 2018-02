XieXie, Michelle Deshaies

En 1934, Rose accoste au port de Guilin, en Chine, après un long voyage en mer en provenance de l’Angleterre. Elle rejoint son mari, Raymond, qui y dirige une mine. Privée de ses repères, noyée dans cet océan de couleurs éclatantes et d’odeurs pimentées, la jeune Anglaise s’attache désespérément à XieXie, la servante chinoise qui lui tient compagnie. Une relation fusionnelle et passionnelle va naître entre les deux femmes, sous l’oeil approbateur de Raymond. Mais le contexte politique instable de la région, menacée à la fois par une guerre civile et par l’invasion de l’Armée impériale japonaise, force le couple à fuir et à abandonner XieXie, tout comme l’enfant qu’elle porte en son sein. Avec ce premier roman, Michelle Deshaies rend palpables les mille saveurs et le parfum de sensualité et d’exotisme qui se dégagent de la Chine telle que perçue par un oeil étranger. En s’attaquant à une époque historique d’une telle ampleur, l’auteure peine toutefois à mettre parfaitement en symbiose le vécu de ses personnages avec les abus et la misère qui rongent le peuple de l’empire du Milieu.

XieXie ★★★ Fiction ontarienne Michelle Deshaies, Éditions David, Ottawa, 2018, 176 pages