Attentat à Londres: Darren Osborne est reconnu coupable

L’homme qui avait foncé sur des fidèles près d’une mosquée du nord de Londres en juin 2017 a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre jeudi. Le jury n’a mis qu’une heure à décider du sort de Darren Osborne, 48 ans. Makram Ali, 51 ans, a été tué et 15 autres personnes ont été blessées lorsqu’elles ont été fauchées par la camionnette louée par Osborne. Les fidèles quittaient la mosquée après les prières du soir pendant le mois sacré du ramadan. Les procureurs affirment que M. Osborne était inspiré par une islamophobie intense et qu’il percevait les musulmans comme des extrémistes ou des violeurs membres de réseaux pédophiles. La juge Bobbie Cheema-Grubb prononcera la peine vendredi.