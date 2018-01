La police allemande met fin à une manifestation de milliers de Kurdes

Climat tendu

La police allemande a ordonné samedi la dispersion d’une manifestation tendue d’environ 20 000 Kurdes à Cologne dénonçant l’offensive turque en Syrie, en raison de la présence dans le cortège de nombreux symboles du PKK, interdits dans le pays.« De nombreux manifestants ont déployé des drapeaux interdits à l’effigie d’Abdullah Öcalan », le chef historique du PKK, tandis que d’autres défilant le visage dissimulé ont refusé de se découvrir la tête, s’est justifié un porte-parole de la police locale, interrogé par l’AFP.La police a utilisé du spray irritant pour disperser quelques protestataires qui voulaient continuer à marcher et interpellé deux personnes. Elle a chiffré entre 15 000 et 20 000 au total le nombre de manifestants, qui ont marché aux cris de «Erdogan dictateur!».L’organisation PKK est classée terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux et il est interdit de montrer en public ses symboles en Allemagne.Dans le passé, Ankara a régulièrement reproché à Berlin d’être trop laxiste sur ce point lors des rassemblements de Kurdes en Allemagne.La gauche radicale allemande (Die Linke) a accusé les autorités de s'être « indirectement agenouillées devant Erdogan » en ordonnant la dispersion du rassemblement, au moment où Berlin cherche à améliorer ses relations fortement détériorées avec Ankara depuis les purges ayant suivi la tentative de putsch de 2016.La manifestation de Cologne s’est ébranlée en milieu de matinée dans une atmosphère tendue, avec quelque 2000 policiers mobilisés pour éviter d’éventuels incidents.Elle a été stoppée à mi-parcours environ du fait de la présence des symboles du PKK. La police a entrepris ensuite de raccompagner le cortège vers son point de départ, sans échauffourées signalées immédiatement.En France aussi, des manifestations pro-kurdes, d'ampleur plus limitée, ont eu lieu samedi: plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le centre de Paris derrière une banderole tenue par une demi-douzaine de femmes affirmant que « le fascisme truc d’Erdogan sera enterré à Afrin ».A Marseille, 2000 personnes, selon la police se sont rassemblées sans incident sur le Vieux-Port. « On a été trahis, on a vaincu Daech, et aujourd'hui la Turquie massacre notre peuple », s'est indigné Sahil Azad, porte-parole du centre démocratique kurde de la ville.À Cologne, certains participants à la manifestation brandissaient des pancartes réclamant la « Liberté pour le Kurdistan » ou proclamant « Honte à toi, l’Europe ! », selon un journaliste de l’AFP.Certains manifestants en colère ont utilisé des hampes de drapeaux pour s’en prendre à la police, selon les médias allemands. Mais ces incidents ont vite pris fin.Ankara a lancé ses troupes dans l’enclave d’Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde jugée terroriste par Ankara mais soutenue par Washington dans le cadre de la coalition contre le groupe État islamique (EI).« La Turquie a commencé une guerre d’agression contraire au droit international », a martelé samedi le coprésident de la Communauté kurde d’Allemagne, Mehmet Tanriverdi, dans le journal régional Heilbronner Stimme.L’inquiétude monte en Allemagne face au risque d’une importation du conflit turco-kurde sur son territoire, où vivent environ un million de Kurdes et quelque trois millions de citoyens turcs ou d’origine turque, ce qui en fait la plus grande diaspora turque dans le monde.Le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel a exhorté Ankara cette semaine à stopper son offensive militaire et annoncé le gel d’une fourniture d’armements à la Turquie pour moderniser ses chars de fabrication allemande Leopard.Ces blindés sont utilisés au cours de l’offensive dans le Nord de la Syrie, où la Turquie redoute la création d’un État kurde, ce qui mit le gouvernement allemand dans l’embarras.L’Allemagne a en outre demandé à l’OTAN, dont elle fait partie au même titre que la Turquie, de se saisir du dossier.La maire de Cologne, où vivent d’importantes communautés turque et kurde, Henriette Reker, a appelé les manifestants à défiler « de manière exclusivement pacifique ».Avant cette manifestation, quelques échauffourées entre membres des deux communautés et des actes de vandalisme contre des mosquées turques ont d’ores et déjà eu lieu ces derniers jours en Allemagne.