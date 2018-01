Migrants: en visite à Calais, Macron critique les «incohérences» de l’UE

Photo: Denis Charlet / Pool / via Associated Press

Le président Emmanuel Macron a vivement critiqué mardi les « incohérences » de la politique européenne d’asile lors d’une visite à Calais, port emblématique de la crise migratoire face aux côtes anglaises, où il a défendu sa politique controversée sur l’immigration.

« En aucun cas, nous ne laisserons se reconstituer une “jungle” » à Calais, a assuré le président dans un long discours devant les forces de l’ordre à Calais, en référence à l’immense bidonville de plus de 8000 migrants qui avait été démantelé fin 2016.

« Tout est fait pour que le passage illégal ne soit pas possible à Calais », qui « n’est pas une porte d’entrée dérobée vers l’Angleterre », a-t-il dit.

Entre 350 et 500 migrants, selon l’État, sont aujourd’hui présents à Calais, essentiellement venus d’Éthiopie, d’Érythrée et d’Afghanistan.

Cette première visite en tant que président était très attendue, en plein débat sur un projet de loi destiné à réformer la politique migratoire et le droit d’asile, un texte critiqué à gauche comme à droite.

Le déplacement intervient de plus à deux jours du sommet franco-britannique avec Theresa May, lors duquel Paris compte bien demander aux Britanniques « d’aider Calais à se développer » et de reprendre « un certain nombre de migrants », a précisé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

Il faut « mieux gérer » le dossier des mineurs isolés non accompagnés, a estimé à ce titre M. Macron, « renforcer la coopération policière à Calais » et « développer un fonds pour soutenir les projets importants » pour la région.

Mais M. Macron a réservé ses mots les plus durs à la politique européenne de l’asile, soulignant ses « insuffisances et incohérences ».

Il a ainsi vivement critiqué le système de Dublin, ce principe d’examen de la demande d’asile par le premier État d’entrée dans l’UE.

« Le système de Dublin tel qu’il a été mis en place est plein d’incohérences », a-t-il tancé, jugeant cependant que le remplacer par un système où la demande d’asile pourrait être déposée dans n’importe quel État européen n’est « pas une solution envisageable à court terme, car elle conduirait à déresponsabiliser tous les pays d’entrée ».

Plusieurs personnalités, dont certaines proches du chef de l’État, ont signé mardi dans le journal Le Monde une tribune très critique à l’égard de la politique migratoire du gouvernement.

Dans une réponse indirecte, Emmanuel Macron a appelé les forces de l’ordre à être « exemplaires », mais également les associations à la « responsabilité ».