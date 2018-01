« Avec les expulsions de Mirabel et de Forillon, on n’a pas vraiment de leçons à donner aux Français, dit Vincent. Ici au moins, on aura résisté. Et si on veut nous expulser à nouveau, on ne va pas se laisser faire. » À 29 ans, ce Gaspésien garde le souvenir de l’expulsion sauvage des 325 familles de Forillon dans les années 1970 en Gaspésie. De même que celui des 11 villages rasés à Mirabel pour construire un aéroport bidon. « Tout cela pour rien, dit-il. Si on avait résisté, peut-être qu’on n’en serait pas là. »

Alors, ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard si, presque 50 ans plus tard, il se retrouve à élever des moutons à Notre-Dame-des-Landes. Comme Véronique, originaire de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, Vincent fait partie des 200 à 300 zadistes (de ZAD : « zone à développement différé » devenue « zone à défendre ») de Notre-Dame-des-Landes qui tiennent tête à l’État français. Pas question pour eux que ces 1600 hectares de bocage breton où ils squattent depuis dix ans dans des bâtiments de fortune servent de pistes d’atterrissage au nouvel aéroport de Nantes.

Or, contrairement à ce qui s’est passé à Forillon et à Mirabel, il se pourrait bien qu’ils obtiennent gain de cause. On le saura d’ici la fin du mois, alors que le président Emmanuel Macron devrait trancher un débat qui déchire le pays depuis plus de 20 ans. Au moment où ces lignes étaient écrites, on évoquait la mobilisation de trente à quarante escadrons de gendarmerie mobile pour une évacuation que certains jugeaient imminente. Dans la ZAD, la vie suivait pourtant son cours.

« J’étais venu passer quelques jours et je me suis tout de suite senti bien. » Voilà maintenant six ans qu’avec ses copains, Vincent élève des brebis sur le site de La Rosière. Au début, des éleveurs du coin leur ont prêté quelques bêtes. Le troupeau compte aujourd’hui 70 têtes. Une trentaine de brebis viennent d’ailleurs de mettre bas. Assis dans une cabane en planches, on entend au loin l’une d’elles en train d’agneler. Sur la table, une terrine d’agneau au Pineau des Charentes (le père d’une zadiste est producteur).

« Ici, la maison des éleveurs de charolaises avait été rasée en 2013, dit Vincent. Il a fallu tout reconstruire. » Avec les moyens du bord évidemment. Les cabanes et les roulottes disséminées sur le terrain n’ont pas l’eau courante. On patauge partout dans la boue. Les plus favorisés ont des panneaux solaires. À plusieurs endroits, on squatte l’électricité. Lorsque Vincent a des problèmes avec ses moutons, il appelle les fermiers du coin. « J’ai appris sur le tas, dit-il. C’est ce qui me plaît ici. On est libres. »

Une expulsion risquée

Pas question non plus pour Véronique, qui dit s’être éveillée à la politique lors du Printemps érable, de quitter la ZAD. « On se sent chez nous et on ne voit pas pourquoi il faudrait partir. » Elle ne bougera pas, même si demain 3000 policiers tentent une expulsion comme en 2012. On dit que la zone a été ratissée par les drones de l’armée en prévision d’une intervention. À l’époque, pris par surprise, les zadistes avaient rameuté des centaines de supporteurs de Nantes, de Rennes et même d’ailleurs en France et en Europe. Les barricades détruites par les policiers durant le jour étaient reconstruites pendant la nuit. Depuis, l’État craint comme la peste une confrontation comme celle qui avait entraîné la mort en 2014 du jeune militant Rémi Fraisse sur le chantier du barrage du Testet, dans le Tarn.

« Si l’expulsion n’a pas marché en 2012, ça ne risque pas de marcher aujourd’hui », dit Sylvain Fresneau un éleveur de vaches laitières de 56 ans qui fait partie des cinq derniers agriculteurs qui ont refusé d’obtempérer aux ordres d’expulsion de la multinationale Vinci, à qui l’aéroport a été donné en concession. Avec deux associés, il a refusé le chèque de plus d’un million d’euros qu’on lui a mis sous le nez et a continué à exploiter son troupeau de 250 têtes.

Photo: Loic Venance Agence France-Presse

Les zadistes sont encore mieux préparés qu’en 2012 à résister, dit M. Fresneau. Au milieu de la lande, une tour a été transformée en poste de guet. À la vue du premier policier, une sirène donnerait l’alarme et les militants bloqueraient les routes. La rumeur veut aussi que des armes circulent. « À part des fusils de chasse, je n’en ai jamais vu », dit M. Fresneau.

Selon lui, il y a plusieurs types d’habitants dans la ZAD. Il y a d’abord les agriculteurs dits « historiques ». Des 50 du début, ils ne sont plus que 5. Leurs terres occupent cependant près de la moitié des terrains où devaient être à l’origine construits les pistes et l’aéroport. Il y a ensuite les squatters qui ont une activité. Dans la ZAD, on trouve aujourd’hui trois boulangeries, un pressoir pour l’huile de tournesol, une scierie en construction, un atelier mécanique, une radio et une bibliothèque. Chaque vendredi, au Gourbi, se tient ce que les zadistes appellent le « non-marché » où, dit-on, chacun peut donner « ce qu’il veut » pour des betteraves, du pain ou du fromage. Une caisse commune sert à financer des constructions. Comme la plupart de ces activités permettent à peine de se nourrir, la majorité des squatters vivent des allocations sociales.

Avec le temps, une dizaine d’enfants sont nés, qui fréquentent les garderies des villages autour. Deux jours avant notre passage, des jumeaux étaient nés. « Il faudra bientôt se demander si on veut créer une école », dit une femme de 36 ans qui dit s’appeler Camille.

Paysans ou militants ?

Enfin, il y a les militants purs et durs, qui sont essentiellement là pour des raisons idéologiques, dit Sylvain Fresneau. On ne sait pas combien ils sont, mais ils viennent souvent de l’étranger. On les dit prêts à en découdre et proches des Black Bloc. Sur la célèbre D281, qui porte encore les stigmates des affrontements violents de 2012, un homme encapuchonné promène ses chiens. « No quiero hablar ! » Il n’en dira pas plus. Dans la ZAD, on trouve aussi de nombreux universitaires et fils de bonne famille, dit Camille. De même que des immigrants illégaux. Une partie de la production agricole de Notre-Dame-des-Landes sert d’ailleurs à nourrir les squats illégaux de Rennes et de Nantes.

« Moi, si ça devient une association reconnue, je m’en vais. Ça ne m’intéressera plus », dit un jeune homme de 33 ans qui vient de l’île de Groix, face à Lorient. « Le fait d’habiter ici, c‘est un engagement, dit Jean-Pierre. Le but, c’est de s’émanciper des rapports marchands. » Lorsqu’il y a un conflit, on réunit un comité de 12 volontaires. Avec le temps, il a quand même fallu édicter quelques règlements, qui interdisent par exemple le trafic de drogue et les chiens errants qui s’attaquent aux agneaux.

Pour la première fois depuis vingt ans, un rapport de médiation déposé le mois dernier a ressuscité l’idée d’agrandir l’actuel aéroport de Nantes plutôt que d’en construire un nouveau. « Peut-être qu’on n’a jamais été aussi près d’une victoire. On verra », lâche Marcel Thébault qui exploite depuis 1999, avec sa femme, Sylvie, une ferme de 35 vaches laitières. Un rêve pour cet ancien conseiller agricole et cette ancienne professeure d’économie qui ont aussi travaillé en Afrique. Certes, disent-ils, les rapports avec les zadistes ne sont pas toujours faciles. « Mais sans eux, on n’aurait pas tenu », dit Marcel.

Selon lui, si le gouvernement décidait de reculer, il faudrait trouver une solution pour permettre à ceux qui ont une activité de rester. On cite l’exemple du Larzac où, après les grandes luttes des années 1970 contre l’agrandissement d’un camp militaire, on avait confié les terres expropriées à une société civile responsable d’en assurer la gestion. Si on choisit cette solution, dit Marcel Thébault, « on ne pourra plus squatter et chacun devra payer ses taxes, l’électricité et le fermage. Il faudra respecter les règles. Nous, on n’est pas des libertaires. On n’est pas venu ici pour vivre en kolkhoze ! ».

Payer la TVA ? Pourquoi pas, affirme Vincent qui se dit ouvert à la négociation avec l’État d’un bail emphytéotique qui permettrait de régulariser sa situation. « Moi, je ne me vois pas quitter mes agneaux. Aujourd’hui, l’élevage c’est mon métier. Je crois même que c’est quelque chose comme… une vocation ! »