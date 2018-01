Braquage au Ritz à Paris: la totalité du butin retrouvée

Paris — La totalité du butin du spectaculaire braquage au Ritz à Paris a été retrouvée, selon une source proche du dossier jeudi, au lendemain de l’interpellation de trois malfaiteurs restés bloqués dans le palace. En revanche, deux de leurs complices étaient toujours activement recherchés. Une première estimation avait fait état de plus de 4 millions d’euros de bijoux et de montres de luxe dérobés mercredi soir dans le mythique hôtel de luxe de la place Vendôme, où se concentrent célèbres joailleries et horlogers de luxe. Une source policière affirmait jeudi qu’« une partie du butin [avait] été retrouvée éparpillée lors de l’interpellation de trois des cinq braqueurs présumés », intervenue mercredi. Un de leurs deux complices qui aurait réussi à partir avait perdu dans sa fuite une sacoche contenant des bijoux et des montres, selon cette même source.