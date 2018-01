L’armée britannique veut attirer plus de femmes, de gais et de musulmans

Londres — L’armée britannique a lancé une campagne de recrutement visant spécifiquement des candidats aux genres, sexualités, religions et origines divers, afin de pallier un manque de soldats. Une campagne de recrutement a été lancée il y a plusieurs mois et, ce week-end, de nouveaux messages seront diffusés à la radio, à la télévision et sur Internet. Le chef de l’armée, le général Nick Carter, a expliqué que l’armée avait l’habitude de recruter « des jeunes hommes blancs de 16 à 25 ans et qu’il n’y en a pas autant autour de nous que dans le passé. Notre société change », a-t-il dit au micro de la BBC. « Cette campagne est une façon de reconnaître que nous ne disposons plus d’une armée assez nombreuse en ce moment, que la démographie de notre pays a changé et que nous devons atteindre une plus large communauté », a-t-il ajouté.