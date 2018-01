Vol à Paris pour «plus de 4 millions d’euros» de bijoux

Photo: Thomas Samson Agence France-Presse

Paris — Cinq hommes ont réalisé mercredi un spectaculaire braquage en volant pour « plus de quatre millions d’euros » de bijoux dans le célèbre palace parisien du Ritz, avant que trois d’entre eux ne soient interpellés. Vers 18 h 30, le groupe a pénétré dans l’hôtel, situé sur la très chic place Vendôme, en plein coeur de Paris. Ils se sont emparés des bijoux exposés derrière des vitrines avant de prendre la fuite. Selon une source policière, leur butin était de « plus de quatre millions d’euros ». Trois des braqueurs présumés ont été interpellés, mais deux malfaiteurs restent en fuite. Le parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance pour vol commis avec arme et en bande organisée, selon une source judiciaire.