Erdogan se dit las d’attendre une réponse de l’UE

Paris — Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré vendredi qu’il était las d’attendre que l’Union européenne décide d’accepter ou non son pays dans ses rangs. M. Erdogan, qui était de passage à Paris afin de rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron, dans un effort pour améliorer les relations de son gouvernement avec l’Europe, a prévenu que la Turquie n’attendrait pas éternellement. Il a ajouté que son pays pourrait finir par tourner carrément le dos aux Européens. Les relations entre la Turquie et l’Europe se sont détériorées l’an dernier après que les autorités de plusieurs pays européens eurent interdit aux ministres turcs d’organiser des rassemblements politiques visant à courtiser le vote des expatriés dans le cadre d’un référendum portant sur l’octroi de plus grands pouvoirs au président.