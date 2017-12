L’UE menace de punir la Pologne

Bruxelles — Après des mois de mises en garde, la Commission européenne a déclenché mercredi contre la Pologne une procédure sans précédent, pouvant aller jusqu’à priver le pays de ses droits de vote dans l’UE s’il ne renonce pas à ses réformes judiciaires controversées. L’exécutif européen, qui reproche à Varsovie de mettre sa justice au pas, a annoncé son intention d’activer l’article 7 du traité de l’UE, prévu en cas de menaces sur l’État de droit et souvent qualifié d’« arme nucléaire » parmi les sanctions possibles au sein de l’Union. Du fait d’une série de réformes, l’appareil judiciaire polonais est désormais selon la Commission « sous le contrôle politique de la majorité au pouvoir », détenue par les conservateurs nationalistes du Parti droit et justice (PiS). « J’espère profondément que le gouvernement polonais se rendra à la raison », a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk, ancien premier ministre polonais. Varsovie a immédiatement dénoncé une décision « politique et non juridique ».