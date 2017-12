Fin de l’exploitation des hydrocarbures d’ici 2040 en France

Paris — Le Parlement français a définitivement adopté mardi un projet de loi sur la fin de la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en France d’ici à 2040, lourd d’enjeux industriels et environnementaux mais insuffisant pour des ONG et certains politiques. Pour concrétiser la promesse du président Emmanuel Macron de « sortir la France des énergies fossiles » (pétrole, gaz, charbon…), le projet de loi prévoit de ne plus délivrer de nouveaux permis d’exploration d’hydrocarbures, liquides ou gazeux. Et les concessions d’exploitation existantes ne seront pas renouvelées au-delà de 2040. L’opposition de droite a cependant dénoncé « une loi qui va affaiblir notre industrie », soulignant que « la production nationale ne correspond qu’à 1 % de notre consommation de pétrole ». Au grand dam des ONG écologistes, deux dérogations ont été adoptées. D’une part, la production pourra se poursuivre au-delà de 2040 si l’industriel titulaire d’un permis n’est pas rentré dans ses frais par rapport aux recherches préalables. D’autre part, une autre dérogation a été votée pour permettre la poursuite de l’exploitation du soufre du bassin de Lacq.