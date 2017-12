Le prince Harry épousera Meghan Markle le 19 mai

Photo: Daniel Leal-Olivas Agence France-Presse

Londres — Le prince Harry épousera sa fiancée, l’actrice américaine Meghan Markle, le samedi 19 mai à la chapelle Saint-George du château de Windsor, a annoncé vendredi le palais de Kensington. Les fiançailles de Harry, 33 ans, avec Meghan Markle, 36 ans, divorcée, avaient été annoncées le 28 novembre. Le couple se fréquente depuis plus de seize mois et a emménagé dans une maison du palais de Kensington. En vue de son mariage, l’actrice va être baptisée et confirmée selon le rite anglican. Elle a aussi prévu de prendre la nationalité britannique.