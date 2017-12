Hommage national six mois après l’incendie de la tour Grenfell

Photo: Daniel Leal-Olivas Agence France-Presse

Londres — Près de 1500 personnes, dont des membres du gouvernement et de la famille royale, ont pris part jeudi matin à une cérémonie multiconfessionnelle à la cathédrale Saintpaulia de Londres pour rendre hommage aux victimes de l’incendie de la tour Grenfell, survenu il y a six mois. Avec 71 victimes recensées, 53 adultes et 18 enfants, la catastrophe de Grenfell est l’une des plus meurtrières qu’ait connues le Royaume-Uni depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les élus du conseil local de Kensington et Chelsea, où se dresse la tour Grenfell, n’ont pas pris part à la célébration, conformément à la demande formulée par plusieurs familles qui leur reprochent de ne pas avoir écouté les signaux d’alarme lancés sur la sécurité de l’immeuble. Alors que la carcasse calcinée de la tour s’élève toujours dans le ciel, le quartier multiculturel qui l’entoure reste marqué à vif. « Les gens dans la tour Grenfell ont été oubliés et ignorés avant l’incendie et c’est l’occasion pour les habitants du pays de s’unir et de se tenir à nos côtés », estime Jacqui Haynes, présidente d’une association de résidents.