La Suède relève l’âge de la retraite à 64 ans

Stockholm — La Suède a annoncé jeudi qu’elle allait relever l’âge de départ à la retraite de 61 à 64 ans. « Pour assurer le maintien de pensions bonnes et sûres, la durée de la vie active doit être allongée », a motivé le groupe chargé des retraites, qui rassemble des partis du gouvernement et de l’opposition. Cette hausse va intervenir par paliers, et ne sera complètement en vigueur qu’en 2026. Le système suédois est marqué par une grande flexibilité, car les régimes spécifiques (âge de départ, montant moyen) sont déterminés par des conventions collectives négociées entre patronat et syndicat. Jusqu’à présent, les Suédois pouvaient partir à la retraite à partir de 61 ans. Avec la réforme annoncée, ils pourront travailler jusqu’à 69 ans, contre 67 ans jusqu’à présent. En moyenne, ils partent à la retraite à 64,5 ans. Les retraites suédoises reposent sur trois piliers : une retraite fondée sur le salaire versée par l’État, une retraite complémentaire payée par l’employeur et éventuellement une épargne retraite privée.