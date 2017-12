Brexit: «nouveau sentiment d’optimisme»

Photo: Emmanuel Dunand Agence France-Presse

Londres — La conclusion d’un compromis sur le Brexit a éveillé « un nouveau sentiment d’optimisme » pour la poursuite des négociations vers un accord commercial entre Londres et Bruxelles, a estimé la première ministre britannique, Theresa May. La Commission européenne et le Royaume-Uni ont fini par tomber d’accord vendredi sur les modalités de leur divorce après des mois de discussions tendues, ouvrant la voie à des discussions commerciales pour l’avenir après le Brexit, prévu fin mars 2019. L’accord de vendredi prévoit le versement par le Royaume-Uni d’un montant de 40 à 45 milliards d’euros pour solder ses comptes envers l’UE, la préservation des droits des expatriés européens outre-Manche et la garantie d’une frontière ouverte entre les deux Irlandes.