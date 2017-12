Le dur défi de l’opposition française

Y a-t-il une opposition dans la salle ? La question se pose cruellement en France depuis l’élection-surprise d’Emmanuel Macron. Non content d’avoir pratiquement anéanti son ancienne famille socialiste, le nouveau président a laissé sur le champ de bataille une droite en déroute. En s’appropriant le programme économique de la droite modérée, en désignant comme premier ministre un disciple d’Alain Juppé, Édouard Philippe, le président semble occuper tout l’espace. L’éditorialiste Laurent Joffrin y voit même « le spectre redoutable d’une démocratie sans alternance ».

Le rôle de l’opposition revenait pourtant de droit à Marine Le Pen, qui avait affronté Emmanuel Macron au second tour. Mais sa piètre campagne et le désastre du débat d’entre deux tours ont créé des divisions telles dans son camp que le Front national peine à se remettre en selle. Le président de la France insoumise, le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, a bien tenté d’occuper cet espace. Mais ses tentatives de mobilisation contre la réforme des lois du travail sont demeurées vaines. Les millions de manifestants attendus dans les rues n’ont pas montré le bout de leur nez.

Reste donc Les Républicains, qui éliront ce dimanche 10 décembre leur nouveau leader. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez jouit d’une telle avance qu’un second tour pourrait ne pas être nécessaire. Seuls deux trentenaires peu connus ont osé se présenter contre lui. Il s’agit des anciens porte-parole d’Alain Juppé, le jeune Maël de Calan, et de François Fillon, Florence Portelli. Si le premier semble avoir déjà concédé la victoire, la seconde s’est montrée plus offensive même si elle se situe politiquement plus près de cette « vraie droite » que revendique Laurent Wauquiez.

Une lente reconstruction

C’est en effet un tout nouveau parti qui risque de sortir de cette élection. Partisan d’une droite « décomplexée », Laurent Wauquiez a en effet choisi d’occuper le peu d’espace politique laissé libre par Emmanuel Macron, quitte à empiéter sur le terrain du Front national.

Ainsi a-t-il choisi de critiquer le président en l’accusant d’être le représentant des riches, des élites parisiennes et des gagnants de la mondialisation. Sa réplique au tribunal administratif de Lyon, qui avait annulé sa décision d’installer une crèche dans l’Hôtel de la région, donne une idée du personnage. Il a répondu en organisant une grande exposition sur « l’art des santonniers ». Résultat : en cette période de Noël, l’Hôtel de la région abrite cinq crèches ! Le futur chef des Républicains aurait donc entendu le message d’adieu livré le 20 novembre dernier par François Fillon : « On m’a reproché d’être radical dans mes propositions. Je vous invite à le rester. »

Mais le normalien le sait, il lui faudra plus que quelques coups de gueule pour reconquérir l’espace politique perdu. Lundi, personne ne s’attend à ce que le nouveau patron des Républicains parte en guerre à la Mélenchon. C’est une lente reconstruction de la droite qui l’attend. Une reconstruction d’autant plus ardue qu’aucune échéance électorale ne se profile avant les élections européennes de 2019 et que Macron a retrouvé un socle de popularité de 50 %. Une popularité qui ne se dément pas même chez les sympathisants des Républicains.

Reste à savoir combien d’adhérents iront voter dimanche. Des 235 000 membres revendiqués, 80 000 n’ont pas renouvelé leur carte. Et seulement 60 000 pourraient se déplacer. On est très loin des quatre millions d’électeurs de la primaire qui avait élu François Fillon !

Même si son secrétaire général Bernard Accoyer qualifie Les Républicains de « morts-vivants », tout ne serait pas perdu, selon l’essayiste Olivier Gracia. Contrairement aux socialistes, « la droite républicaine, elle, n’est pas complètement morte », écrit-il sur le site Atlantico. Cette droite « peut désormais compter sur l’implosion de l’extrême droite en mal d’incarnation » et « une certaine bourgeoisie de droite qui ne se reconnaît pas dans la personnalité ambiguë du président ».

Le retour du RPR

Plusieurs observateurs soulignent que la défaite cinglante de la droite aura au moins eu le mérite d’obliger Les Républicains à se repositionner en fonction des nouveaux clivages qui dépassent dorénavant l’opposition droite-gauche. Loin de l’UMP fondée par Alain Juppé, « c’est plutôt le RPR du début des années 1980 qui est en train de se reconstituer, une formation conservatrice, qui mettra en avant le libéralisme économique et la défense de l’identité de la France, sa culture, ses traditions, le refus du communautarisme, la sécurité et la maîtrise des frontières », explique sur son blogue l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy Maxime Tandonnet.

Force est de constater que, si les réformes économiques en cours rallient une majorité de Français, il n’en va pas nécessairement de même des grandes questions comme la laïcité, l’islamisme, la sécurité et l’immigration. Des questions qui préoccupent largement les milieux populaires, qui demeurent, précise le politologue Zaki Laïdi, « la principale ligne de faiblesse » du président.

Or, sur la plupart de ces sujets clivants, Emmanuel Macron reste pour l’instant silencieux. Ainsi, à l’occasion de la Journée de la laïcité, le président vient-il d’annuler un important discours. À la place, il doit intervenir lors d’un rassemblement sur les Champs-Élysées en l’honneur de Johnny Hallyday. Parions que le décès du roi des rockers français survenu cette semaine n’est pas seul en cause.