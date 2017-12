Italie: près de 200 journalistes ont une protection policière

Rome — Près de 200 journalistes italiens bénéficient d’une protection policière, plus ou moins importante, a indiqué mercredi le ministère de l’Intérieur. « Il y a aujourd’hui 19 dispositifs de protection des journalistes », indique un communiqué officiel, le service de presse précisant à l’AFP qu’il s’agit de 19 journalistes ayant une escorte de police régulière. Par ailleurs, « 167 mesures de vigilance ont été adoptées », ce qui signifie que 167 autres journalistes bénéficient de mesures de protection plus légères, comme des rondes régulières dans leur quartier, par exemple, selon le service de presse. Ces données ont été publiées à l’occasion de l’instauration d’un Centre de coordination du ministère de l’Intérieur concernant les actes d’intimidation envers les journalistes, en présence, entre autres, du ministre de l’Intérieur et du président de la Fédération nationale de la presse. « Une attention spécifique sera consacrée au phénomène émergent des menaces provenant de formations néonazies ou néofascistes ainsi que de celles provenant du crime organisé contre les journalistes qui par leur travail font la lumière sur la délinquance dans des zones du territoire particulièrement à risque », conclut un communiqué.