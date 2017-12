La Russie ne boycottera pas les Jeux olympiques de 2018

Photo: Ivan Sekretarev Archives Associated Press

La Russie « n’empêchera pas » les sportifs russes qui le veulent de participer aux JO 2018 sous bannière olympique, a annoncé mercredi le président russe Vladimir Poutine après la décision du Comité international olympique (CIO) de suspendre la Russie.

« Sans le moindre doute, nous n’allons opposer aucun blocage, nous n’empêcherons pas nos sportifs de prendre part » aux Jeux olympiques de Pyeongchang, du 9 au 25 février prochain, a déclaré M. Poutine en marge d’une rencontre avec les ouvriers d’une usine à Nijni Novgorod, sur la Volga, selon des propos retransmis à la télévision russe.

Mardi soir, le CIO a suspendu la Russie des Jeux olympiques d’hiver 2018 pour dopage institutionnalisé, ouvrant toutefois la porte aux sportifs « propres » qui seront autorisés à concourir sous drapeau neutre.

« L’important, c’est que dans les conclusions de la Commission [exécutive du CIO], il est écrit qu’il n’y a eu aucun système gouvernemental de soutien au dopage. C’est une conclusion importante », a poursuivi le président russe, se demandant ensuite pourquoi, dans ces conditions, « les sportifs russes ont été interdits de concourir sous drapeau russe ».

« Ne condamnez que ceux qui sont coupables. Et s’il n’y a pas eu de soutien gouvernemental, pourquoi interdire de participer sous nos symboles nationaux ? C’est une grande question », a-t-il ensuite ajouté.

Dans ses conclusions, le CIO a notamment décidé du bannissement à vie du vice-premier ministre russe chargé des Sports Vitali Moutko, l’homme fort du sport russe depuis près d’une décennie, accusé d’être l’un des pivots du système de dopage.

« Je n’ai jamais donné l’ordre, par exemple au ministère des Sports ou à d’autres organisations, de gagner les Jeux. Il n’y a jamais eu une telle mission », a encore déclaré Vladimir Poutine.

Poutine candidat à la présidentielle de mars

Au terme de cette rencontre, le président russe a aussi annoncé qu’il se présentera pour un quatrième mandat à l’élection de mars 2018, dans laquelle une victoire le placerait à la tête du pays jusqu’en 2024.

Cette annonce très attendue met fin à des mois de suspense et de tergiversations du Kremlin sur les intentions de M. Poutine, aux commandes du pays depuis plus de 17 ans, de briguer un nouveau mandat de six ans.

« J’annonce ma candidature au poste de président de la Russie », a déclaré M. Poutine lors de la rencontre retransmise en direct à la télévision.

« La Russie va continuer d’aller de l’avant. Et dans ce mouvement en avant, personne ne l’arrêtera jamais », a-t-il lancé devant un public conquis.