Assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia: 10 arrestations à Malte

Dix personnes, toutes maltaises, ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne Caruana Galizia, a annoncé lundi le premier ministre maltais, Joseph Muscat.

« J’ai été informé d’une opération de sécurité menée ce matin » dans le cadre de l’enquête sur la mort de Daphne Caruana Galizia, 53 ans, tuée le 16 octobre par l’explosion d’une bombe sous sa voiture, a expliqué M. Muscat dans un communiqué.

« Au cours de cette opération, huit personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’être impliquées dans le meurtre », a-t-il ajouté. « Les huit personnes arrêtées sont toutes maltaises, parmi elles se trouvent des individus connus de la police. »

Un peu plus tard dans la matinée, M. Muscat a ajouté sur Twitter que deux autres personnes avaient été arrêtées et que des perquisitions étaient en cours.

An additional 2 persons have been apprehended in #DaphneCaruanaGalizia murder probe, bringing total to 10 arrests. Authorities have all areas of interest under control since early this morning and searches are underway.