Le Venezuela crée sa propre cryptomonnaie

Caracas — Le président socialiste vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé dimanche la création du « Petro », une monnaie virtuelle basée sur les réserves de pétrole du pays, pour lutter contre le « blocus financier » des États-Unis. Outre le pétrole — dont le Venezuela détient les réserves les plus importantes de la planète —, cette nouvelle monnaie virtuelle sera basée sur le gaz, les stocks d’or et de diamants, a indiqué le président. « Cela nous permettra d’avancer vers de nouvelles formes de financement international pour le développement économique et social du pays », a-t-il déclaré. Mis en difficulté par la chute des cours du pétrole, dont il tire 96 % de ses devises, sanctionné par les agences de notation, le pays est acculé à restructurer une dette extérieure estimée à environ 150 milliards de dollars par certains experts, alors que sa population souffre déjà de graves pénuries d’aliments et de médicaments, faute d’argent pour les importer. Le Venezuela et la compagnie pétrolière d’État PDVSA sont déjà considérés comme étant en défaut de paiement partiel par plusieurs agences de notation.