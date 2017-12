Réforme de l’UE : Juncker voyage au centre de l’euroscepticisme

Loin d’emboîter le pas à Emmanuel Macron, qui souhaite une zone euro plus solidaire financièrement et plus démocratique, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, se fait le porte-voix de l’aile eurosceptique de la CDU d’Angela Merkel. Les propositions de réformes qu’il va rendre publiques mercredi, afin qu’elles soient sur la table du Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement des 14 et 15 décembre, pourraient avoir été rédigées par Wolfgang Schäuble, l’ex-ministre des Finances, dont la réputation de « casque à pointe de l’économie allemande », pour reprendre l’expression d’un diplomate français, n’est plus à faire.

Approche punitive

Selon nos informations, ce « paquet » se compose de trois « communications » (des considérations générales sur l’avenir de la zone euro, la fusion des postes de commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires et de président de l’Eurogroupe — les 19 ministres des Finances — et les perspectives budgétaires post-Brexit), de trois textes juridiques et d’un protocole d’accord, qui, lui, pourrait ne pas être rendu public. Ce sont ces quatre derniers textes, ceux qui engagent véritablement la Commission et sur lesquels le Parlement européen n’aura pas son mot à dire, qui montrent que Juncker a fait sienne l’approche punitive des durs de la CDU-CSU.

D’abord, il ne propose pas la création d’un véritable « budget de la zone euro », comme le veut le président français, Emmanuel Macron, mais d’une « ligne budgétaire dédiée », calquée sur le modèle de celle dont bénéficie actuellement la Grèce. Pis, simple partie du budget européen, son existence et son montant seront dépendants d’un accord à 27, c’est-à-dire de pays qui ne participent pas à la monnaie unique et qui refuseront de se voir privés d’une partie trop importante de l’argent européen déjà limitée au profit de la zone euro. Surtout, elle ne sera pas permanente : il s’agirait d’aides exceptionnellement libérées en cas de crise grave et conditionnées à des réformes structurelles, c’est-à-dire à des mesures d’austérité.

Le second texte propose d’inscrire dans le Pacte de stabilité l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’union économique et monétaire (TSCG) de 2012. L’idée de Juncker est de faire de la fameuse « règle d’or », qui fait de l’équilibre budgétaire un principe cardinal, et qui limite le « déficit structurel » à 0,5 % du PIB (contre 1 % actuellement), y compris avec son « mécanisme de correction » automatique en cas de dépassement, une partie du droit communautaire. Ce qui est autrement plus contraignant que le simple traité intergouvernemental qu’est le TSCG. En clair, la rigueur budgétaire deviendrait un principe intangible du droit européen.

Enfin, le Mécanisme européen de stabilité (MES), organisme doté d’une capacité d’emprunt de 750 milliards d’euros, serait transformé en Fonds monétaire européen (FME) sur le modèle du Fonds monétaire international (FMI). Capable non seulement d’imposer des programmes d’austérité comme aujourd’hui, mais aussi de restructurer (annuler, étendre les durées de remboursement, baisser les taux d’intérêt) les dettes publiques. Ce FME ne serait pas seulement un « Trésor européen » capable d’emprunter sur les marchés pour financer un budget, mais pourrait devenir faussement « communautaire » : son fonctionnement resterait régi par la règle de l’unanimité des États qui le composent, comme l’exigeait Wolfgang Schäuble, mais aussi Klaus Regling, l’actuel patron (allemand) du MES, afin de préserver le droit de veto de Berlin… Seule concession à la démocratisation de la zone euro : le Parlement européen aurait un rôle consultatif dans la nomination du patron du FME et pourrait l’auditionner régulièrement à huis clos.

Contre-pied

Ce projet de paquet qui transformerait la zone euro en vaste maison de correction était prévisible : lors de son discours du 13 septembre sur « l’état de l’Union », Juncker avait déjà annoncé la couleur en rejetant implicitement les propositions françaises, même si les plus optimistes estimaient que la partie n’était pas jouée. Ce n’est pas un hasard si ce dossier a été pris en main par Martin Selmayr, le chef de cabinet allemand de Juncker membre de la CDU. Il a négocié en direct avec Berlin, écartant au passage le décidément très pâlot Pierre Moscovici, commissaire français (et toujours socialiste) normalement chargé de la zone euro qui se laisse déposséder, en silence, de son dossier. Le problème est que Juncker et Selmayr ont parié sur une coalition entre la CDU-CSU et les libéraux eurosceptiques du FDP. Or, l’Allemagne se dirige désormais vers une grande coalition avec les socio-démocrates du SPD, qui ont annoncé vendredi qu’ils exigeaient, comme prix de leur participation, une « réponse positive » aux propositions de Macron sur la zone euro. La Commission se retrouve donc prise à contre-pied, montrant au passage sa piètre qualité politique. Si elle ne corrige pas vite sa copie, elle va apparaître comme plus eurosceptique que les durs de la CDU. Un comble.