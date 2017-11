Norvège: l’ex-chef de la droite populiste au comité Nobel

Oslo — La possible entrée au comité Nobel de l’ex-chef de la droite populiste anti-immigration donne la migraine en Norvège. Malgré des objections venues de toutes parts, le Parti du progrès (FrP, anti-immigration) a désigné Carl I. Hagen, son président entre 1978 et 2006, pour siéger au comité qui attribue chaque année le Nobel de la paix. « Il y a eu beaucoup de vacarme autour du plus prestigieux comité du pays, mais il a fallu un Carl I. Hagen pour une levée de boucliers », notait mardi le journal de référence Aftenposten. Le comité Nobel doit renouveler à compter du 1er janvier trois de ses cinq membres. Conformément au testament d’Alfred Nobel (1833-1896), c’est au Parlement norvégien qu’il revient de désigner les intéressés, en tenant compte du rapport de force politique. Conforté au rang de troisième parti du pays aux législatives de septembre, le FrP — qui siège au gouvernement — est donc en droit de choisir un représentant. Âgé de 73 ans, Carl I. Hagen est un choix controversé. Coutumier des déclarations polémiques, il a notamment estimé un jour qu’« une société sans minorités ethniques est une société en harmonie ».