Brésil: l’ONU critique une loi qui restreint le droit à l’avortement

Rio de Janeiro — L’ONU a exprimé lundi sa « préoccupation » au sujet d’un projet de loi qui menace le droit à l’avortement au Brésil, où l’accès légal à l’IVG est déjà très limité. Ce projet de loi « représente un risque accru pour la santé des femmes », a affirmé la représentation brésilienne de l’ONU dans un communiqué. Au Brésil, l’avortement n’est autorisé qu’en cas de viol, risques pour la mère, ou si le foetus a développé une anencéphalie, malformation congénitale du système nerveux. Le projet de loi, approuvé il y a deux semaines par une commission parlementaire, est considéré comme un « cheval de Troie » par les militants pro-avortement. Son objectif initial est de prolonger le congé maternité de mères de bébés prématurés, mais des députés ultra-conservateurs liés à des églises évangéliques ont inséré un article stipulant que le droit à la vie est « inviolable dès la conception », ce qui pourrait exclure tous les cas de figure autorisant actuellement l’IVG. L’ONU dénonce un « retour en arrière », qui « éloigne le Brésil de ses engagements internationaux » en matière de droits de la femme et rappelle que les avortements clandestins sont « une des principales causes de décès de mères au Brésil et dans le monde ».