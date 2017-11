Carles Puigdemont: la justice belge étudie le mandat d’arrêt

Photo: Geert Vanden Wijngaert Associated Press

Bruxelles — Le dirigeant séparatiste catalan Carles Puigdemont devra comparaître une nouvelle fois à Bruxelles le 4 décembre devant un juge chargé d’examiner le mandat d’arrêt lancé par l’Espagne contre lui pour avoir organisé le référendum d’indépendance. Pour leur première comparution vendredi devant la justice belge, M. Puigdemont et quatre autres anciens membres de l’exécutif régional catalan en exil avaient réussi à rentrer dans le palais de justice de Bruxelles en évitant la horde de photographes et de caméras qui les attendaient à l’entrée. Lors d’une audience « très sereine », le parquet de Bruxelles a demandé au juge d’exécuter les mandats d’arrêt lancés contre eux, mais il a exprimé des réserves sur la manière dont les infractions ont été qualifiées par Madrid, a annoncé l’un de leurs avocats, Me Christophe Marchand. « Le procureur considère, contrairement à ce qui est mentionné dans le mandat d’arrêt européen, que les faits [reprochés] ne sont pas de la corruption », a-t-il souligné.