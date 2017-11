Un trésor médiéval découvert dans le centre de la France

Les archéologues menaient des fouilles de routines sur le site de l’Abbaye de Cluny, qui comptait parmi les plus grandes d’Europe de l’Ouest à l’époque médiévale.

Paris — Des archéologues ont trouvé un trésor médiéval enfoui depuis 800 ans sur le site de l’Abbaye de Cluny, dans le centre de la France.

Le trésor est composé de quelque 2000 pièces médiévales et de plusieurs objets d’or.

Il a été découvert en septembre, mais la nouvelle n’a été annoncée que tard mardi par des archéologues de l’Université de Lyon. Le trésor contenait aussi 21 dinars d’or frappés en Espagne et au Maroc au XIIe siècle, et une bague en or ornée d’une pierre précieuse.

Qualifiant le tout de « découverte extraordinaire », l’archéologue Anne Baud a dit ne pas savoir pourquoi le trésor a été enterré à cet endroit ni pourquoi son propriétaire ne l’a jamais récupéré.