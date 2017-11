«Nous voulons récupérer la Catalogne» démocratique et libre

Barcelone — Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui s’est rendu dimanche à Barcelone pour la première fois depuis que la région a été mise sous tutelle par Madrid, a appelé à « récupérer la Catalogne », « démocratique et libre », et a demandé aux entreprises de ne pas quitter la région.

Lors d’un meeting de sa formation, le Parti populaire (droite) en vue des élections régionales qu’il a convoquées pour le 21 décembre, Mariano Rajoy a affirmé avoir rétabli « l’ordre légal et démocratique » en mettant la région sous tutelle.

« Je veux dire à toutes les entreprises qui travaillent ou ont travaillé ici de ne pas s’en aller », a déclaré le chef du gouvernement, alors que quelque 2 400 d’entre elles l’ont déjà fait depuis le référendum d’autodétermination interdit du 1er octobre.

« Je veux dire aussi à tous les Espagnols de ne pas arrêter d’acheter et de consommer des produits catalans », a-t-il poursuivi, face aux appels au boycott qui ont été lancés après ce référendum.

« Nous voulons récupérer la Catalogne de tous, démocratique et libre », a-t-il dit. « Nous voulons récupérer la Catalogne sensée […], entreprenante, dynamique, accueillante et ouverte, sûre et fiable », a-t-il ajouté, soulignant que « la Catalogne est l’Espagne et l’Espagne est la Catalogne ».

Je veux dire à toutes les entreprises qui travaillent ou ont travaillé ici de ne pas s’en aller. Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol

Le dirigeant conservateur, bête noire des indépendantistes, était à Barcelone pour la présentation officielle du chef de file de son parti comme candidat aux élections régionales, un peu plus de deux semaines après le vote d’une déclaration d’indépendance par le Parlement de Catalogne, qui a entraîné la mise de la région sous tutelle par Madrid et la suspension de facto de l’autonomie régionale.

M. Rajoy a convoqué ce scrutin après avoir destitué le gouvernement séparatiste de Carles Puigdemont et dissout le Parlement de cette région où vivent 16 % des Espagnols.