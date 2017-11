Puigdemont saisit la CEDH

Strasbourg — La présidente du Parlement catalan, l’indépendantiste Carme Forcadell, et le président destitué de Catalogne, Carles Puigdemont, ont déposé des requêtes contre Madrid auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une requête, « Carme Forcadell et 76 autres requérants, en l’occurrence des députés du Parlement de Catalogne, se plaignent de l’interdiction qui leur avait été faite d’une date de réunion en plénière par la Cour constitutionnelle espagnole qui portait sur la déclaration d’indépendance », a indiqué le service de presse de la CEDH. Mme Forcadell, poursuivie dans le cadre d’une enquête pour rébellion, sédition et malversations, a passé la nuit de jeudi à vendredi en prison près de Madrid. Elle est parvenue à verser vendredi matin les 150 000 euros de caution exigés par la Cour suprême en vue de sa libération.