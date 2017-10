Une figure vedette de Mai 68 français s’éteint

Paris — Jacques Sauvageot, l’une des figures, avec Daniel Cohn-Bendit et Alain Geismar, de la révolte étudiante de mai 1968 en France, est décédé samedi à l’âge de 74 ans, a annoncé dimanche l’Institut tribune socialiste (ITS) qu’il animait.

Son décès, qui intervient à quelques mois du cinquantième anniversaire du mouvement de contestation, a été confirmé au journal Le Monde par sa famille.

Né à Dijon le 16 avril 1943, issu d’une famille paysanne et catholique, petit-fils d’un maréchal-ferrant et fils d’un cheminot, M. Sauvageot est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu en septembre. Il était depuis lors hospitalisé à Paris.

Avec Alain Geismar et Daniel Cohn-Bendit, ce licencié en lettres et en histoire de l’art forma le trio vedette qui ébranla le pouvoir gaulliste. Jacques Sauvageot, qui était vice-président du syndicat étudiant UNEF lors de mai 68, était le plus mystérieux et le plus discret des trois, refusant longtemps, dans les années qui suivirent, qu’on le filme ou qu’on l’interviewe.

Jacques Sauvageot, devenu directeur régional de l’École des beaux-arts de Rennes, avait toutefois rompu le silence dans les années 90 : mai 68 est un véritable « mythe fondateur », à la source des « radios libres comme du féminisme, de l’émergence de la société civile comme de la critique du socialisme réel », déclarait-il à l’AFP en mai 1993.

Jugeant alors que « le pouvoir n’a jamais été à prendre » et que les événements n’avaient pas été si violents en 1968, il gardait comme meilleur souvenir le meeting au stade Charléty de Paris, à Paris, le 27 mai : « on avait l’impression d’une rivière qui se gonflait de dizaines de petits torrents, de petits ruisseaux » avec les personnes de tous les horizons réunies.

Il confiait également n’éprouver aucune nostalgie et n’avoir « jamais revu » ses deux célèbres compagnons de route.