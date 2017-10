Nouvelle manifestation à Malte après l’assassinat d’une journaliste

Sliema — Plusieurs milliers de Maltais ont manifesté dimanche à Sliema, près de La Valette, pour réclamer justice deux semaines après l’assassinat de la journaliste et blogueuse anticorruption Daphne Caruana Galizia. À l’appel du collectif citoyen déjà à l’origine d’un précédent grand rassemblement il y a une semaine, les manifestants ont défilé sur le front de mer de cette cité balnéaire aux cris de « Honte, honte » et « Justice, justice ». Comme lors des précédents rassemblements, les manifestants réclamaient le départ du chef de la police et du ministre de la Justice et leur remplacement par des personnalités validées par les deux tiers du Parlement. Daphne Caruana Galizia a été tuée le 16 octobre dans l’explosion d’une bombe sous sa voiture.