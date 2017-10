L'allocution solennelle du président catalan a été suspendue

L'allocution solennelle du président indépendantiste de la Catalogne Carles Puigdemont a été suspendue, sans explication du gouvernement régional, alors que le mécontentement montait chez des séparatistes de son camp contre une possible convocation d'élections anticipées.

Deux élus du parti de M. Puigdemont au parlement régional ont démissionné dans la matinée de leur mandat et du parti, invoquant un désaccord avec une de ses décisions. L'un d'entre eux, Jordi Cuminal, a assuré que Carles Puigdemont avait choisi de convoquer des élections régionales, sans que le gouvernement catalan ne l'ait encore officiellement confirmé.



Le président séparatiste catalan devait faire jeudi à la mi-journée une allocution impromptue, alors qu'il est tiraillé entre convoquer des élections ou déclarer l'indépendance, à la veille d'un vote crucial à Madrid pour une mise sous tutelle de sa région.

Carles Puigdemont devait s'exprimer après plusieurs jours de tractations au sein même de son gouvernement sur la réponse à apporter aux mesures prévues par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy.

Instabilité



Carles Puigdemont a transmis jeudi matin au Sénat une lettre dans laquelle il qualifie la mise sous tutelle de sa région d'atteinte « frontale » à la Constitution espagnole.

Cependant, sa propre majorité indépendantiste s'était estimée au-dessus de la Constitution quand le Parlement catalan avait adopté le 6 septembre une loi organisant le référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre.

M. Puigdemont avait prévenu le 19 octobre que si le gouvernement espagnol « continuait à empêcher le dialogue et à poursuivre la répression, le Parlement de Catalogne pourrait, s'il l'estimait opportun, voter une déclaration formelle d'indépendance ».

La Catalogne, dont les relations avec Madrid n'ont cessé de se dégrader depuis le début des années 2010, est au cœur de la plus grave crise politique qu'ait connu l'Espagne depuis le retour à la démocratie en 1977.

M. Rajoy espère que les Catalans, divisés à parts presque égales sur l'indépendance, tourneront le dos aux séparatistes, qui n'ont pas de soutiens internationaux et font face à la fuite d'entreprises – 1500 depuis le début du mois – et une baisse du tourisme, par peur de l'instabilité.

Chacun redoute des retombées très négatives pour l'économie de la région qui représente 19% du PIB espagnol.

Le ministre de l'Économie Luis de Guindos a estimé que les effets de l'incertitude entraînée par la situation politique se feraient sentir dans la région « de manière évidente au quatrième trimestre ».

Il a aussi prévenu les fonctionnaires tentés de résister à la mise sous tutelle: « il faut respecter la loi, car en dernier lieu, c'est la société catalane qui en subira les conséquences ».

Une tutelle inéluctable



Les séparatistes tablent sur le soutien de nombreux citoyens se sentant méprisés par Madrid depuis plusieurs années et écœurés par les violences policières qui ont émaillé le référendum d'autodétermination du 1er octobre, qu'ils estiment avoir emporté. Les résultats du scrutin – 90% de oui avec 43% de participation – sont invérifiables.

Les indépendantistes ont prévu de mobiliser leurs partisans à partir de vendredi, par le biais des puissantes associations ANC et Omnium Cultural, capables de rassembler à chaque manifestation des dizaines de milliers – voire des centaines de milliers – de partisans pacifiques.

À midi, des centaines d'étudiants se sont rassemblés à Barcelone pour soutenir la proclamation d'une République indépendante.

« Nous sommes impatients d'avoir la république catalane maintenant. Ca devrait déjà être arrivé! », disait ainsi à l'AFP Natalia Torres, 19 ans.

La mise sous tutelle semble inéluctable alors que mercredi matin, M. Rajoy a douché tout espoir de dialogue avec le président de l'exécutif catalan.

« Vous me dites que les institutions catalanes ont demandé le dialogue et que ma réponse a été l'article 155 » de la Constitution, qui permet cette mise sous tutelle, « et c'est vrai », a dit devant le Congrès M. Rajoy à un élu indépendantiste catalan, avant d'insister: « C'est la seule réponse possible, la seule. »