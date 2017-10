Pologne: le débat sur l’avortement mobilise les deux camps

Varsovie — Sans espoir de succès, les milieux favorables au droit à l’avortement ont déposé lundi au Parlement polonais une proposition d’initiative citoyenne en vue de libéraliser l’interruption volontaire de grossesse (IVG), alors que la droite catholique au pouvoir s’apprête à interdire l’IVG en cas de graves malformations du foetus. Le comité « Sauvons les femmes » a collecté plus de 400 000 signatures pour soutenir ce texte. Le comité « Stop Avortement », qui a collecté, quant à lui, plus de 200 000 signatures, veut obtenir le durcissement de la législation sur l’IVG et interdire « l’avortement eugénique », aujourd’hui autorisé, réalisé à la suite d’examens démontrant une grave malformation du foetus. Ces avortements concernent le plus souvent des embryons atteints de trisomie 21. La première ministre conservatrice polonaise, Beata Szydlo, vient d’annoncer qu’elle voterait pour ce projet.