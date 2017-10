Italie: victoire des autonomistes en Vénétie et en Lombardie

Photo: Andrea Pattaro Agence France-Presse

Milan — Les riches régions italiennes de la Vénétie et de la Lombardie ont voté dimanche à une écrasante majorité pour une plus grande autonomie, avec une participation suffisamment importante pour leur donner un pouvoir de négociation face à Rome. Ce scrutin consultatif avait pris une teinte particulière après le vote d’autodétermination de la Catalogne, même si ses organisateurs ont répété dimanche soir que leur démarche restait pleinement dans le cadre de l’unité italienne. D’après les données partielles, les électeurs ont voté à plus de 90 % pour le oui, avec un taux de participation autour de 40 % en Lombardie et 60 % en Vénétie, une région à l’identité forte, autour de Venise, qui a été indépendante pendant un millénaire. Le président de la Lombardie, Roberto Maroni, avait indiqué qu’une participation supérieure à 34 % serait un succès.