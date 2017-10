Un suspect interpellé après des agressions au couteau en Allemagne

Berlin — Un homme a blessé au couteau samedi matin à Munich en Allemagne quatre personnes, attaquées au hasard dans la rue, avant de prendre la fuite, a annoncé la police, qui a fait état de l’interpellation d’un suspect.

Ce dernier, dont l’apparence se rapproche «très fortement» de celle de l’auteur des faits, a été interpellé «vers 11H30», a précisé au cours d’un point de presse le porte-parole de la police de Munich, Marcus da Gloria Martins.

Le porte-parole a toutefois déclaré ne pas être en mesure de dire dans l’immédiat s’il s’agit bel et bien de l’auteur des coups de couteau qui ont fait selon lui quatre «blessés légers» dans un quartier proche du centre de la capitale bavaroise.

Le ministre régional de l’Intérieur, Joachim Hermann, a quant à lui fait état d’un blessé grave.

Le suspect était interrogé en milieu de journée par la police, a ajouté M. da Gloria Martins, pour qui il est encore «trop tôt» pour déterminer le mobile des agressions.

Au total, six personnes — cinq hommes et une femme — ont été agressées «au hasard» à six endroits distincts, mais seules quatre ont été blessées, d’après la police.

Elles ont été victimes de coupures «superficielles» et ont aussi essuyé des coups, a-t-il précisé.

D’après la police, l’auteur de l’agression, un homme âgé d’une quarantaine d’années avec des cheveux blonds «mi-courts», a pris la fuite sur un «vélo noir» et portait un «pantalon gris» et une veste de jogging. Il était également muni d’un «sac à dos» et d’un tapis de sol isolant pour le camping.

L’agresseur a tenté de prendre la fuite lorsqu’il a été repéré par les forces de l’ordre, tandis qu’il circulait à vélo à quelques kilomètres au sud des lieux des attaques. Il n’a en revanche pas opposé résistance au moment de l’interpellation.

Les agressions ont eu lieu dans les environs de la Rosenheimer Platz, à l’est du centre-ville. La police a ensuite appelé les habitants à rester chez eux.

La ville de Munich a été le théâtre en juillet 2016 d’une tuerie provoquée par un adolescent germano-iranien déséquilibré qui avait tué neuf personnes dans un centre commercial avant de se suicider.