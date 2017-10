Madrid réclame à nouveau des élections

Madrid — Le gouvernement espagnol a tenté une proposition de dernière minute mercredi pour tenter de surmonter la crise avec les dirigeants séparatistes catalans, laissant entendre qu’il renoncerait à sa menace d’entamer la suspension d’autonomie de la région dès jeudi si le président régional convoquait des élections régionales. Alors que les heures filaient à vive allure vers l’ultime délai laissé au président catalan, Carles Puigdemont, pour renoncer à toute velléité d’indépendance, ce jeudi à 10 h 00, les états-majors politiques bruissaient de rumeurs. M. Puigdemont a rencontré dans la soirée la direction de son parti, le PdeCat, et celui-ci l’a encouragé à déclarer l’indépendance en cas de refus de dialogue de Madrid, selon Marta Pascal, sa coordinatrice générale. Faute de réponse satisfaisante « M. Puigdemont provoquera l’application de l’article 155 de la Constitution » qui permet de suspendre l’autonomie, a assuré la numéro deux du gouvernement espagnol, Soraya Saenz de Santamaria. Une mesure similaire avait été appliquée en 1934 en Catalogne après la proclamation d’un « État catalan de la République fédérale espagnole ». La plus grave crise politique en Espagne depuis que le pays est redevenu démocratique en 1977 pourrait donc déboucher sur une reprise en main par le gouvernement central d’une de ses plus riches régions, où vivent 16 % des Espagnols, pour éviter une déclaration d’indépendance risquant de déstabiliser l’Europe. Mais la mesure pourrait aussi provoquer une vive agitation dans la région, où les manifestations se succèdent depuis plusieurs semaines, et certains à Madrid craignent même que les indépendantistes radicaux ne cherchent à « paralyser la Catalogne », représentant 20 % du PIB de l’Espagne.