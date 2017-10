Merkel tente de former un gouvernement

Berlin — Angela Merkel a entamé mercredi des négociations pour tenter de former son quatrième gouvernement en Allemagne, une tâche qui s’annonce particulièrement ardue, même si son camp conservateur s’est dit confiant à l’issue des premières discussions. Affaiblie par des élections décevantes le 24 septembre, la chancelière n’a d’autre choix que de tenter de s’entendre avec les libéraux du FDP et les verts pour former un attelage gouvernemental inédit. Son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), et sa soeur bavaroise CSU ont entamé leurs travaux avec le FDP en milieu de journée, avant de retrouver les écologistes. Vendredi, ils se réuniront tous autour de la même table.