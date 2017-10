Macron se défend d’être «arrogant»

Berlin — Le président français Emmanuel Macron a assuré dans un entretien à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel qu’il n’était « pas arrogant », mais « déterminé » à mener ses réformes, s’en prenant aux envieux qui paralysent le pays, selon lui. L’intégralité de l’interview sera publiée samedi. M. Macron affirme en outre qu’il ne cédera pas face à ceux qui développent selon lui des réflexes de jalousie typiquement français, car c’est « justement l’envie qui paralyse le pays ». Der Spiegel ne précise pas qui visait le président français par le terme « envie » ni quelle était la question posée. Il avait déjà critiqué « les cyniques » et « les fainéants » et fustigé dans un discours sur l’agriculture « les sceptiques, les fatalistes ». Le président français fait face à une mobilisation persistante contre sa réforme du droit du travail, et à des critiques acerbes sur celle de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), accusée de favoriser les riches.