La pollution de l’air tue 500 000 Européens par an

Copenhague — La pollution de l’air provoque toujours plus de 500 000 décès prématurés par an sur le continent européen, malgré une légère amélioration, a indiqué mercredi l’Agence européenne pour l’environnement dans son rapport annuel. « Il est encourageant de constater que de nombreux gouvernements européens, et en particulier les villes, montrent l’exemple et protègent la santé des personnes en améliorant la qualité de l’air », a indiqué dans un communiqué Hans Bruyninckx, le directeur de l’agence basée à Copenhague. La pollution atmosphérique reste la première cause environnementale de décès prématurés. Selon le rapport, sur 520 400 décès prématurés enregistrés dans 41 pays européens en 2014 (contre 550 000 en 2013), quatre sur cinq (428 000) étaient directement liés aux particules fines présentes dans l’air (ces poussières microscopiques générées par la combustion de carburants fossiles et jugés nocifs par l’OMS).