La France adopte une loi antiterroriste controversée

Paris — Face à une menace persistante, les députés français ont adopté mardi une nouvelle loi antiterroriste. Un texte « extrêmement utile » selon le gouvernement, mais critiqué par certains à droite comme étant « trop mou » et à gauche comme une « atteinte aux libertés ». Le dispositif législatif vise à transposer dans le droit commun certaines mesures de l’état d’urgence, instauré par l’ancien gouvernement socialiste après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts). Les députés doivent maintenant trouver un compromis avec les sénateurs en vue d’une adoption définitive d’ici la mi-octobre. Selon un sondage publié la semaine dernière, 57 % des Français sont favorables au projet de loi. Parmi les dispositions les plus controversées, le texte prévoit des assignations à résidence sans contrôle a priori d’un juge. Les possibilités de contrôles d’identité sont de plus élargies.