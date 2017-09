Wolfgang Schäuble quitte les Finances

Berlin — Une ère s’achève en Allemagne à la suite des élections de dimanche avec le départ du ministère des Finances Wolfgang Schäuble, apprécié dans son pays, mais craint et parfois honni en Europe pour son orthodoxie budgétaire. Âgé de 75 ans, ce fidèle de la chancelière Angela Merkel tenait d’une main de fer le ministère des Finances depuis huit ans. Il doit devenir président du Bundestag. Il faisait l’objet de pressions amicales mais croissantes depuis plusieurs jours pour quitter son poste dans le futur gouvernement, dont la formation s’annonce un véritable casse-tête entre les conservateurs, les libéraux du FDP et les écologistes, la seule option possible pour la chancelière. Les Libéraux n’ont pas fait mystère de leur ambition de s’occuper des Finances.